Порошенко ответил Червоненко: Хватит советских фейков - видео

Президент Петр Порошенко призвал экс-министра транспорта и связи, экс-главу Запорожской ОГА Евгения Червоненко прекратить распространять советские и российские фейки.

Этот призыв прозвучал после того, как Червоненко на встрече с израильским политическим деятелем, известным диссидентом Натаном Щаранским выразил обеспокоенность "героизацией дивизии СС Галичина и украинских полицейских подразделений", действовавших во время второй мировой войны.

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Щаранский, которого Червоненко попросил прокомментировать эту тенденцию, ответил, что с одной стороны надо всеми силами противостоять распространению антисемитизма и любых форм дискриминации каких-либо народов, а с другой стороны - необходимо с глубоким уважением относиться к национальной истории и корням каждого народа.

Присутствующий на встрече президент Порошенко поблагодарил Щаранского за мудрый ответ, поблагодарил присутствующих в зале за реакцию: ответ израильского политика был встречен аплодисментами, а вопрос Червоненко - хлопками двух-трех человек. Далее Порошенко призвал не распространять советские фейки, целью которых является стравливание украинского и еврейского народов.

Ранее сегодня сообщалось, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Советом раввинов Украины и призвал способствовать диалогу в Донбассе.