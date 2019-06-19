Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео

Пятый президент Петр Порошенко во главе партии Европейская солидарность пришел в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает в его Facebook.

"Европейская солидарность идет в парламент, чтобы продолжить курс Украины в ЕС и НАТО", - сказано в сообщении.

"Посмотрите, какая красивая у нас команда: молодая, сильная, амбициозная и опытная. Уникальное сочетание опыта, свежей крови и решительности", - сказал Порошенко журналистам перед входом в ЦИК.

В комиссию подаются документы на сотню кандидатов из списка Европейской солидарности. По словам Порошенко, более 70% из них – "новые лица", которые не были в парламенте и правительстве. Остальные 30% - это "самые опытные".

В Telegram-канале партии сообщается, что в списке произошли изменения: Наталья Баласинович исключена из списка (она была под номером 30). Причиной ее исключения стало, вероятно, скандальное видео, опубликованной ранее в сети и в связи с которым партия объявила о проверке всех кандидатов в нардепы от Европейской солидарности.

17 июня ЦИК зарегистрировала первый список партии на досрочных выборах – список политической силы Анатолия Гриценко Гражданская позиция.

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