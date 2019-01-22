США поздравили Украину с Днем соборности - видео

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Америка "каждый день поддерживает украинский народ", заявили в посольстве

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Посольство США в Украине выпустило поздравительный ролик ко Дню соборности.

"На протяжении тяжелых десятилетий под советским руководством украинцы не оставляли надежды о свободной, единой и независимой Украине", - говорит посол Мари Йованович.

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По ее словам, США всегда поддерживают Украину и требуют того же от РФ, которая "должна уважать суверенитет Украины".

"С нетерпением жду, когда живая цепь снова соединит Киев, Львов, Донецк, Луганск, Симферополь и остальную Украину", - добавила Йованович.

22 января 1918 года универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Ровно через год на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки (объединения, - ред.) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР. 

Смотрите также: В Киеве два берега Днепра соединили "живой" цепью: видео 

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Теги: Посольство США в Украине, поздравление, день соборности
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