По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные Украине союзниками гаубицы М777. Украинские военнослужащие рассказали о главных преимуществах "трех топоров" в сравнении с вооружением россиян. Об этом сообщается в сюжете Військового телебачення.

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Украинские артиллеристы успешно уничтожают гаубицами передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, бьют по скоплениям вражеской техники, артиллерийским батареям противника.

"Работа есть постоянно. Каждый день есть "заказы". Стараемся "посылки" отправлять адресатам. Пока претензий от адресатов нет – значит, доставляем своевременно и качественно", – рассказал украинский артиллерист о работе с М777.

Другой военнослужащий рассказал, что главным преимуществом М777 перед советскими гаубицам, которые использует армия РФ, является то, что у М777 намного большая дальность. Украинские военнослужащие могут открывать огонь по россиянам, не ожидая от оккупантов ответа. Еще одно преимущество – мобильность. Украинские артиллеристы могут приехать, отстреляться и уехать, а россияне "даже не поймут, откуда к ним прилетает".

Кроме того, в современных снарядах к М777 взрывчатки в полтора или два раза больше, чем в советских 152-мм боеприпасах.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на передовой успешно работают несколько видов 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR, САУ М109.

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Оксана Житнюк

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