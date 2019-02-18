"Противник был уничтожен": ВСУ провели учения в Азове - видео

На Приазовском направлении прошли военные учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Участие в них принимали военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, артиллеристы.

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"Условный противник был уничтожен", - сообщил один из украинских военных Владислав.

Ранее сегодня появилось видео, на котором зафиксировано, как одно из передовых подразделений украинских войск при помощи противотанковой управляемой ракеты ликвидировало очередное пулеметное гнездо гибридной российской армии в Донбассе.