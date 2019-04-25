Рада принимает закон о государственном языке: трансляция

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Сегодня, вероятно, решающий день по принятию "языкового" законопроекта: почти все из 2082 поправок рассмотрены, другие проволочки не предвидятся

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Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада выходит на завершающий этап рассмотрения и принятия резонансного законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Предварительно голосование за принятие "языкового" закона состоится в 11:00.

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В документе предлагается создать Нацкомиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

По документу, знание государственного языка - обязательное условие для получения иностранцами паспорта гражданина Украины.

Общение по работе, в сфере услуг и других сферах, а также весь документооборот и делопроизводство - по умолчанию только на украинском языке. Если клиент попросит общение на любом другом языке, тогда чиновник может перейти на этот язык.

Также государство обязано обеспечить гражданам возможности для овладения украинским языком.

В первом чтении "языковой" законопроект приняли 4 октября 2018 года, а 28 февраля 2019-го Рада начала рассмотрение его во втором чтении. Были поданы 2082 поправки.

Тем временем под Радой проходит митинг: люди требуют принять "языковой" закон.

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Теги: верховная рада, языковой закон, трансляция, украинский язык
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