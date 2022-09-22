К береговой полосе прибило морскую мину, саперы уничтожили в несколько этапов. Видео опубликовано в Facebook Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, существует несколько способов обезвреживания дрейфующих морских мин.

В случае, зафиксированном на видео, мину прибило к берегу.

"Такая ситуация вообще самая опасная, поскольку мина, находясь в полосе прибоя, вследствие опрокидывания волнами и деформации контактных взрывателей может сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

Командир подразделения разминирования принял решение попытаться уничтожить мину дистанционно с помощью стрелкового оружия.

В мину стреляли и попали, но она не сдетонировала.

Поэтому саперы вручную вытащили мину из воды, выкопали для нее яму и уничтожили контролируемым подрывом.

Читайте также: В Изюме и Балаклее много мин-"лепестков", из квартир достают неразорвавшиеся ракеты: видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.