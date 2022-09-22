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"Расстреляли, закопали, взорвали". Саперы уничтожили морскую мину: видео видео

22.09.2022, 16:24
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К береговой полосе прибило морскую мину, саперы уничтожили в несколько этапов. Видео опубликовано в Facebook Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, существует несколько способов обезвреживания дрейфующих морских мин.

В случае, зафиксированном на видео, мину прибило к берегу.

"Такая ситуация вообще самая опасная, поскольку мина, находясь в полосе прибоя, вследствие опрокидывания волнами и деформации контактных взрывателей может сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

Командир подразделения разминирования принял решение попытаться уничтожить мину дистанционно с помощью стрелкового оружия.

В мину стреляли и попали, но она не сдетонировала. 

Поэтому саперы вручную вытащили мину из воды, выкопали для нее яму и уничтожили контролируемым подрывом.

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Наталія Медведєва
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война мины разминирование морская мина
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