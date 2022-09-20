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В Изюме и Балаклее много мин-лепестков, из квартир достают неразорвавшиеся ракеты: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 13:51
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В деоккупированных городах Харьковской области осталось большое количество взрывоопасных предметов, особенно много мин-лепестков, а неразорвавшиеся ракеты спасатели достают из жилых домов. Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

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Как отмечается, в Изюме и Балаклее пиротехники сводного отряда ГСЧС только за день изъяли более тысячи взрывоопасных предметов.

На опубликованном видео заснято, как неразорвавшуюся ракету вытаскивают из квартиры одного из жилых домов.

По информации спасателей, в деоккупированных городах находят особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами.

В Изюме и Балаклее много мин-лепестков, из квартир достают неразорвавшиеся ракеты: видео

Только 19 сентября саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков".

Сотрудники ГСЧС призвали жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности от боеприпасов.

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Наталія Медведєва
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изюм Балаклея война ГСЧС мины
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