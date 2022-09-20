В Изюме и Балаклее много мин-лепестков, из квартир достают неразорвавшиеся ракеты: видео

В деоккупированных городах Харьковской области осталось большое количество взрывоопасных предметов, особенно много мин-лепестков, а неразорвавшиеся ракеты спасатели достают из жилых домов. Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

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Как отмечается, в Изюме и Балаклее пиротехники сводного отряда ГСЧС только за день изъяли более тысячи взрывоопасных предметов.

На опубликованном видео заснято, как неразорвавшуюся ракету вытаскивают из квартиры одного из жилых домов.

По информации спасателей, в деоккупированных городах находят особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами.

Только 19 сентября саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков".

Сотрудники ГСЧС призвали жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности от боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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