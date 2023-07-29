Размером с автобус. Тяжелая ракета SpaceX Falcon запустила самый большой спутник – видео

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно вывела крупнейший в мире коммерческий спутник связи Jupiter 3 на орбиту высоко над Землей. Об этом сообщает Bloomberg.

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Falcon Heavy взлетел со стартовой площадки компании в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. Спутник был развернут примерно через три с половиной часа после старта.

Спутник Jupiter 3 весом более девяти тонн и размером примерно с автобус обеспечит беспроводное подключение к интернету в Северной и Южной Америке. Он будет управляться Hughes Network Systems, подразделением компании спутниковой связи EchoStar Corp.

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