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Розміром з автобус. Важка ракета SpaceX Falcon запустила найбільший супутник – відео видео

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29.07.2023, 15:57
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Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX успішно вивела найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3 на орбіту високо над Землею. Про це повідомляє Bloomberg.

Falcon Heavy злетів зі стартового майданчика компанії у Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді. Супутник був розгорнутий приблизно за три з половиною години після старту.

Супутник Jupiter 3 вагою більше дев'яти тонн та розміром приблизно з автобус забезпечить бездротове підключення до інтернету у Північній та Південній Америці. Він керуватиметься Hughes Network Systems, підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.

Розміром з автобус. Важка ракета SpaceX Falcon запустила найбільший супутник – відео

Читайте також: SpaceX заправила два Super Heavy на стартових майданчиках. Це передстартові випробування

Наталія Медведєва
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