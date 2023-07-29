Розміром з автобус. Важка ракета SpaceX Falcon запустила найбільший супутник – відео

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX успішно вивела найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3 на орбіту високо над Землею. Про це повідомляє Bloomberg.

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Falcon Heavy злетів зі стартового майданчика компанії у Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді. Супутник був розгорнутий приблизно за три з половиною години після старту.

Супутник Jupiter 3 вагою більше дев'яти тонн та розміром приблизно з автобус забезпечить бездротове підключення до інтернету у Північній та Південній Америці. Він керуватиметься Hughes Network Systems, підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.

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