Разумков: Вести переговоры надо с Кремлем - видео

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Конфликт в Донбассе Украина может завершить только благодаря переговорам, но не с террористами, а с Кремлем, который их поддерживает. Об этом заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV.
"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно не самостоятельны", – заявил Разумков.
На противоположной стороне стоит Россия, добавил он.
Он уверен, что военным путем закончить эту войну невозможно, а переговоры должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, нормандский форматы, а также "расширенный" нормандский формат, предложенный Владимиром Зеленским.
Разумков заявил также, что команда Зеленского прикладывает "максимум усилий", чтобы привлечь к переговорному процессу США и Великобританию.
9 июля Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного.
Бессмертный позднее напомнил, что президент страны-агрессора Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангелы Меркель.