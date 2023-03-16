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Разведчики ГУР получили бронетранспортер Oncilla украинско-польской разработки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 17:51
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Разведчики Главного управления разведки Минобороны получили модернизированный бронетранспортер 4х4 Oncilla. Об этом сообщает ГУР.

БТР Oncilla – совместная украинско-польская разработка. Машина оснащена 12,7 мм пушкой, а в комплекс защиты входит, в частности, двойное противоминное дно.

"Таких машин 30, которые уже воюют. Они очень хорошо показали себя на поле боя", – отметил представитель конструкторского бюро "Берил" Виктор Левченко.

Сотрудники ГУР поблагодарили польских побратимов за помощь, особенно компанию Trans Select, которая пожертвовала средства на приобретение бронемашины Oncilla и другой техники для украинских разведчиков.

  • Сегодня, 16 марта, стало известно, что Эстония отправляет в Украину снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

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Наталія Медведєва
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