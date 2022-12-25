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Россия в этом году проиграла все, что могла – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 21:15
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Россия в уходящем году проиграла все, что только могла, и сейчас у нее осталась только возможность портить жизнь людям и злорадствовать по этому поводу. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский поздравил всех, кто сегодня отмечает Рождество по григорианскому календарю. 

"Хочу, чтобы мы с вами еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране", – сказал президент.

Он также отметил, что враг попытается сделать для украинцев оставшиеся дни 2022 года "темными и сложными".

"Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", – предупредил Зеленский.

Он призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и быть максимально готовыми к любым испытаниям.

Смотрите также: Зеленский поздравил с Рождеством: У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом – видео

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский видеообращение
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