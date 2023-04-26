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"Россия в лапах мудил. Закончится адом". В сеть слили якобы разговор миллиардера – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 07:23
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В интернете опубликована аудиозапись разговора якобы российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского, в котором Троценко заявляет, что Россия оказалась "в лапах мудил", все "закончится адом" и советует Матушевскому получить гражданство в другой стране. Аудиозапись распространил проект изданий Настоящее Время и Радио Свобода "Система".

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века", – сказал мужчина с голосом, похожим на голос Троценко.

Он прогнозирует, что в России "все закончится адом" – "люди будут убивать друг друга, резать, на улицах Москвы".

"Никакой же концепции дальше нет. Они помрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – сказал мужчина с голосом, похожим на голос Троценко.

Как отмечается, в разговоре с журналистами "Системы" Троценко и Матушевский назвали аудиозапись фейком, но несколько фактов говорят о том, что записанный разговор может быть подлинным.

Роман Троценко занимает 38-е место в российском рейтинге Forbes, владеет в РФ региональными аэропортами и коммерческой недвижимостью. После начала войны Троценко перестал ходить на встречи Путина с бизнесменами, но в феврале 2023 года российский диктатор наградил его орденом.

  • В конце марта 2023 года в сети появилась запись якобы разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера, бывшего сенатора Совфеда РФ Фархада Ахмедова. Они в течение 35 минут обсуждали войну РФ против Украины, дальнейшую судьбу государства-террориста и критиковали российского диктатора Владимира Путина

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Наталія Медведєва
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