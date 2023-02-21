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Россияне атаковали ночью николаевских десантников под Марьинкой, потеряли две БМП – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 13:35
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Российские оккупанты атаковали ночью позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в результате россияне лишились двух БМП и отступили. Соответствующее видео и описание событий опубликовано в Facebook 79-й ОДШБ "Николаев".

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Оккупанты предприняли попытку штурма николаевских десантников под Марьинкой несколько дней назад.

"Колонна из четырех единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП, среди ночи, неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Очевидно, что такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох", – рассказали военные.

Разведка 79-й ОДШБ вовремя обнаружила противника, и бойцы приняли бой.

Одна БМП-2 противника наехала на мину и поврежденная уже не могла продолжать движение.

К ней подъехала другая боевая машина пехоты – для эвакуации десанта. Она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.

На кадрах видно, как сдетонировал боекомплект и боевой машине оторвало башню.

Ранее поврежденную вражескую БМП-2 добили точными выстрелами из гранатомета. "Потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Донбасс. Украинский воин уничтожил группу россиян и БМП. Пять минут боя из окопа – видео

Наталія Медведєва
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война Николаев Марьинка ДШВ ВСУ
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