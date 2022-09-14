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Россияне заявили об "уничтожении десанта ВСУ". Десант оказался опорой моста: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 18:22
Фото: ЦСК
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Утром 14 сентября российские пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ распространили информацию об "ударах по морскому десанту" Вооруженных Сил Украины и опубликовали соответствующее видео. Центр стратегических коммуникаций опроверг этот очередной фейк оккупантов.

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"Минобороны России пробило очередное дно во лжи о своих военных успехах в Украине. Оккупанты опубликовали видео "уничтожения морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС. На самом деле россияне попали в опору моста вблизи Энергодара", – сообщает ЦСК.

Как отмечается, этот мост через Днепр весной 1943 года начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали.

"От постройки остались только две опоры, одна из которых и стала "жертвой" российской армии", – пояснили в ЦСК и опубликовали фото этой опоры.

Россияне заявили об "уничтожении десанта ВСУ". Десант оказался опорой моста: видео

Читайте также: "Отступающие войска будут уничтожены". Россия использует заградотряды против своих – ГУР

Наталія Медведєва
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фейк Энергодар
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