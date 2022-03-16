Россию ожидает все больше и больше санкций, и тамошний народ будет жить все хуже и хуже. Это пообещал стране-оккупанту украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сегодня коротко отчитался в Facebook о проведенной за день работе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будет больше санкций, больше давления на Россию, больше изоляции России. И этот процесс уже необратим. <...> Нам навязали эту войну, но мы ее "развяжем" очень простым путем – путем победы благодаря усилиям каждого", – пообещал России глава МИД.

Далее – главное с его брифинга:

→ Вчера ЕС ввел новые экономические и персональные санкции против России и россиян, а США – некоторые персональные. На подходе и экономические американские санкции.

"Очень неплохо мы продвигаемся по этому треку. Кольцо... давление на Россию становится все плотнее. Вы видите по новостям из РФ, что жизнь там становится все хуже и хуже. Нужно сказать – заслужили. А будет еще хуже", – сказал глава МИД.

→ По всему миру идет "охота" на российских олигархов. Те отчаянно перегоняют свои яхты, самолеты в поисках мест для их укрытия. Работаем со странами, чтобы минимизировать пути обхода санкций.

→ Изгнание России из ПАСЕ. Все, что годами говорил сам и говорили наши политики, – все это дословно вчера говорили и европолитики. Жаль, что на то, чтобы они осознали все это, ушло 8 лет.

→ Офис генпрокурора хорошо работает на сбор базы данных о военных и других преступлениях России. Мы благодарны российским чиновникам, которые публично признают эти преступления: то, что надо для будущего трибунала. Слова Лаврова о том, как они бомбили больницу и роддом Мариуполя, тоже пригодятся.

"Это дело принципа, чтобы такая ответственность (россиян) наступила", – подчеркнул Кулеба.

→ Ждем сегодня новостей из Международного суда ООН. Там вынесут вердикт в деле Украина против России (о нарушении РФ конвенции по борьбе с геноцидом). Позиция у нас очень сильная.

→ Зеленский эффективно работает на дипломатическом фронте: он везде, его голос слышат кругом – и прислушиваются. Все мы заточены на конкретные результаты защиты Украины.

→ Вчера была огромная демонстрация в Лондоне под офисом компании Unilever, которая отказывается уходить с рынка РФ. Спасибо всем, кто участвовал.

→ Подобные крупные компании должны уйти из России, это не обсуждается по моральной стороне дела. Да и с бизнесовой это также становится невыгодно – оставаться в РФ. Все их оправдания, почему это невозможно, – это просто никчемные "отмазки".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.