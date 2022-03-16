UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Россияне будут жить все хуже, и это необратимо. Заслужили". Главное с брифинга Кулебы видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 14:43
Дмитрий Кулеба (скриншот)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Россию ожидает все больше и больше санкций, и тамошний народ будет жить все хуже и хуже. Это пообещал стране-оккупанту украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сегодня коротко отчитался в Facebook о проведенной за день работе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будет больше санкций, больше давления на Россию, больше изоляции России. И этот процесс уже необратим. <...> Нам навязали эту войну, но мы ее "развяжем" очень простым путем – путем победы благодаря усилиям каждого", – пообещал России глава МИД.

Далее – главное с его брифинга:

→ Вчера ЕС ввел новые экономические и персональные санкции против России и россиян, а США – некоторые персональные. На подходе и экономические американские санкции.

"Очень неплохо мы продвигаемся по этому треку. Кольцо... давление на Россию становится все плотнее. Вы видите по новостям из РФ, что жизнь там становится все хуже и хуже. Нужно сказать – заслужили. А будет еще хуже", – сказал глава МИД.

→ По всему миру идет "охота" на российских олигархов. Те отчаянно перегоняют свои яхты, самолеты в поисках мест для их укрытия. Работаем со странами, чтобы минимизировать пути обхода санкций.

→ Изгнание России из ПАСЕ. Все, что годами говорил сам и говорили наши политики, – все это дословно вчера говорили и европолитики. Жаль, что на то, чтобы они осознали все это, ушло 8 лет.

→ Офис генпрокурора хорошо работает на сбор базы данных о военных и других преступлениях России. Мы благодарны российским чиновникам, которые публично признают эти преступления: то, что надо для будущего трибунала. Слова Лаврова о том, как они бомбили больницу и роддом Мариуполя, тоже пригодятся.

"Это дело принципа, чтобы такая ответственность (россиян) наступила", – подчеркнул Кулеба.

→ Ждем сегодня новостей из Международного суда ООН. Там вынесут вердикт в деле Украина против России (о нарушении РФ конвенции по борьбе с геноцидом). Позиция у нас очень сильная.

→ Зеленский эффективно работает на дипломатическом фронте: он везде, его голос слышат кругом – и прислушиваются. Все мы заточены на конкретные результаты защиты Украины.

→ Вчера была огромная демонстрация в Лондоне под офисом компании Unilever, которая отказывается уходить с рынка РФ. Спасибо всем, кто участвовал.

→ Подобные крупные компании должны уйти из России, это не обсуждается по моральной стороне дела. Да и с бизнесовой это также становится невыгодно – оставаться в РФ. Все их оправдания, почему это невозможно, – это просто никчемные "отмазки".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 