Российская женщина просит оккупантов привезти ей из Украины форму, снятую с убитых украинских военных. Об этом свидетельствует опубликованный Службой безопасности перехват соответствующего разговора.

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Россиянка требует у оккупанта "хахляцкие кители", чтобы использовать их в ролевых играх.

Также ее интересуют нашивки и обувь украинских военных. Она настаивает, чтобы все это было снято с тел погибших.

Оккупант говорит ей, что нашивки у него уже есть, некоторые с именами. Эти слова вызывают восторг у российской женщины.

Она мечтает, чтобы ее муж устроился наемником в ЧВК Вагнера и подарил ей отрезанную человеческую голову.

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнера", короче, голову отрезали мужику", – рассказала она.

Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х**ни с**баться".

На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь с**баться".

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Наталія Медведєва

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