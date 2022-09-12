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"Не можем держать оборону, я в кровище весь". Оккупант заплакал в разговоре: перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 16:27
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Оккупанты на Харьковском направлении жалуются, что не могут держать оборону, потому что у Вооруженных Сил Украины "слишком сильное оружие", а российские военные не получают подкрепления. Под конец разговора оккупант расплакался. Соответствующий перехват опубликовала Служба безопасности.

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Российский оккупант рассказал, что они отступают, а его ранило осколками в руки и ногу.

"Подкололись немножко, чтобы терпеть боль, и поедем сейчас снова на задачу", – сказал он.

По словам россиянина, в госпиталь его не берут, потому что тот переполнен.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы попросили поддержки авиации, нам сказали ..., держите оборону сами как хотите", – рассказывает военный РФ.

После этого оккупант расплакался и сказал, что замучился уже "пацанов грузить".

Сквозь слезы он жалуется, что все болит, нет ни сил, ни нервов: "В кровище весь... у нас нет ни снарядов, ни оружия... Патронов осталось, ..., у всех по магазину".

По его словам, неизвестно, подвезут ли обещанную помощь, потому что уже сбили четыре самолета, которые ее везли.

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Наталія Медведєва
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