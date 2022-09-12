Оккупанты на Харьковском направлении жалуются, что не могут держать оборону, потому что у Вооруженных Сил Украины "слишком сильное оружие", а российские военные не получают подкрепления. Под конец разговора оккупант расплакался. Соответствующий перехват опубликовала Служба безопасности.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Российский оккупант рассказал, что они отступают, а его ранило осколками в руки и ногу.
"Подкололись немножко, чтобы терпеть боль, и поедем сейчас снова на задачу", – сказал он.
По словам россиянина, в госпиталь его не берут, потому что тот переполнен.
"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы попросили поддержки авиации, нам сказали ..., держите оборону сами как хотите", – рассказывает военный РФ.
После этого оккупант расплакался и сказал, что замучился уже "пацанов грузить".
Сквозь слезы он жалуется, что все болит, нет ни сил, ни нервов: "В кровище весь... у нас нет ни снарядов, ни оружия... Патронов осталось, ..., у всех по магазину".
По его словам, неизвестно, подвезут ли обещанную помощь, потому что уже сбили четыре самолета, которые ее везли.
Читайте также: Лучше переносят холода. Россияне собирают на ротацию жителей Дальнего Востока – ГУР
Комментарии