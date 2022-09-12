Лучше переносят холода. Россияне собирают на ротацию жителей Дальнего Востока – ГУР

По данным Главного управления разведки Минобороны, очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки – они якобы лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут более эффективными в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Также, как отмечает ГУР, эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко переносят отсутствие налаженного быта.

"Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами "новобранцы": нам за всю жизнь столько не заработать", – сказано в сообщении.

Разведка при этом отмечает, данный личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении боевых действий в Украине.

Кроме того, по данным ГУР, в РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине. "Официальный кремль признал, что нет достаточно бюджетных средств на эти нужды", – сообщили в разведке.

Украина за эту неделю отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля.

ГУР сообщает, что российские летчики готовятся к поражению РФ в войне и планируют побег в страны Южной Америки.

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Вадим Ребрина

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