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Лучше переносят холода. Россияне собирают на ротацию жителей Дальнего Востока – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 15:40
Лучше переносят холода. Россияне собирают на ротацию жителей Дальнего Востока – ГУР - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео ГУР)

По данным Главного управления разведки Минобороны, очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки – они якобы лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут более эффективными в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Также, как отмечает ГУР, эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко переносят отсутствие налаженного быта.

"Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами "новобранцы": нам за всю жизнь столько не заработать", – сказано в сообщении.

Разведка при этом отмечает, данный личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении боевых действий в Украине.

Кроме того, по данным ГУР, в РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине. "Официальный кремль признал, что нет достаточно бюджетных средств на эти нужды", – сообщили в разведке.

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Вадим Ребрина
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война дальний восток камчатка гур минобороны
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