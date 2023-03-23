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Российский комплекс разведки "Зоопарк-2" постоянно менял позицию, но был уничтожен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:07
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Российский радиолокационный комплекс разведки 1Л220 "Зоопарк-2" действовал на Донецком направлении, постоянно меняя позицию. Бойцы Сил спецопераций выследили его и вражеская техника была уничтожена. Соответствующее видео опубликовали ССО.

Как отмечается, на Донецком направлении, во время ведения аэроразведки, подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", постоянно менявший позицию.

"После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одним из подразделений Сил обороны нанесено огневое поражение", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. 1Л220 "Зоопарк-2" – радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс, предназначенный для ведения разведки позиций огневых средств противника, расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня, слежения за воздушным пространством, а также контроля беспилотных летательных аппаратов.

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Наталія Медведєва
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