Российский радиолокационный комплекс разведки 1Л220 "Зоопарк-2" действовал на Донецком направлении, постоянно меняя позицию. Бойцы Сил спецопераций выследили его и вражеская техника была уничтожена. Соответствующее видео опубликовали ССО.
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Как отмечается, на Донецком направлении, во время ведения аэроразведки, подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", постоянно менявший позицию.
"После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одним из подразделений Сил обороны нанесено огневое поражение", – говорится в сообщении.
СПРАВКА. 1Л220 "Зоопарк-2" – радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс, предназначенный для ведения разведки позиций огневых средств противника, расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня, слежения за воздушным пространством, а также контроля беспилотных летательных аппаратов.
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