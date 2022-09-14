Российский обстрел разрушил здание управления полиции в Харькове: видео, фото

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами разрушено здание следственного управления полиции. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Болвинова, 12 сентября оккупанты попали в здание харьковской Нацполиции на улице Веснина.

Он сообщил, что люди в результате обстрела не пострадали.

"Сотрудники при обстреле находились в подвальном помещении, строго соблюдая требования воздушной тревоги", – написал полицейский.

Он сообщил, что в здании разрушены четвертый и пятый этажи, на которых находились кабинеты следователей и криминалистов.

Читайте также: Во время обстрела ТЭС в Харьковской области погибли четыре энергетика – Минэнергетики

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.