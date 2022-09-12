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Во время обстрела ТЭС в Харьковской области погибли четыре энергетика – Минэнергетики

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 16:16
Во время обстрела ТЭС в Харьковской области погибли четыре энергетика – Минэнергетики - Фото
Герман Галущенко (Фото: пресс-служба Минэнерго)

Вчера, 11 сентября, во время обстрела оккупантами Змиевской ТЭС в Харьковской области, по предварительной информации, погибли четыре энергетика, еще трое получили ранения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Вчера произошел один из самых массовых обстрелов энергетической инфраструктуры. Были обстреляны Змиевская ТЭС и три подстанции высокого напряжения, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ", – написал он.

Сотни тысяч украинцев оставались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях.

Однако, по данным Галущенко, уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были подпитаны через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными 1700 потребителей в Сумской, около 3000 – в Днепропетровской и 12000 – в Харьковской областях. Работы по восстановлению продолжаются.

По словам министра, для противостояния последствиям таких атак ускоряется реагирование, отрабатываются механизмы резервного питания, обеспечение материалами для этого и организация взаимопомощи всех компаний энергосектора – для максимальной эффективности и скорости работы.

  • Сегодня российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.
Вадим Ребрина
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обстрел Змиевская ТЭС Герман Галущенко минэнергетики
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