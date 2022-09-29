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СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 16:59
Фото: ОГП
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В Одессе при попытке похищения бизнесмена задержаны три человека, которые помогали государству-агрессору РФ в проведении коллаборационной и подрывной деятельности в регионе. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, житель Одессы с 2014 года занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях. С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он вступил в преступный сговор с кураторами спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности на территории города, обеспечения информационной и политической поддержки РФ на территории Украины.

Он разрабатывал планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области.

По поручению кураторов, одессит сформировал преступную группировку. Ее участники собирали информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах теробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов на территории Одессы. Также они собирали сведения о лицах, поддерживавших государственный суверенитет Украины, для дальнейшей их передачи представителям оккупационной администрации в случае захвата города.

Кроме того, в августе 2022 года участники группировки разместили на жилом доме в Одессе флаг РФ с надписью "Одесса – русский город". В дальнейшем фото этого флага были переданы представителям государства-агрессора для использования пропагандистскими СМИ.

СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео

Также они разработали план похищения местного жителя, не поддерживавшего вооруженную агрессию РФ. Участники группировки планировали удерживать его в подвальном помещении и с помощью наркотических средств и физического насилия заставить переоформить недвижимость, отдать другие ценные вещи.

СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео

СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео

СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео

СБУ накрыла агентов РФ, которые готовили провокации в Одессе ко дню рождения Путина: видео

Во время проведения досудебного расследования было проведено имитирование похищения потерпевшего, в ходе которого задержаны три члена группировки.

По данным СБУ, следующей акцией должно было стать "поздравление Путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку – якобы украинская Одесса искренне поздравляет российского диктатора.

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Вадим Ребрина
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Одесса сбу коллаборант
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