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Работал на "отца Кирилла". СБУ задержала мужчину – считает, он был замом гауляйтера Дымера

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 13:54
Работал на
Зруйнований міст в Димері (скриншо з відео LB Live)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала коллаборациониста, которого во время оккупации Киевской области россияне назначили заместителем гауляйтера Дымерского поселкового совета. По данным следствия, пособником врага добровольно стал местный бизнесмен.

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СБУ выяснила, что подозреваемый давал россиянам топливо для военной техники, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага, пытался вербовать местных жителей.

По версии правоохранителей, он также принимал участие в допросах людей (в том числе представителей Красного креста) – захватчики "выбивали" из них информацию о дислокации Сил обороны и адресах проживания участников АТО.

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"Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником из РФ с позывным "отец Кирилл", – уточнили в Службе.

Фото: СБУ

Когда Вооруженные Силы Украины изгнали россиян из Киевской области, отметили правоохранители, коллаборационист скрывался в других областях Украины, но тщетно – его задержали.

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Євген Пилипенко
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война оккупация предатель коллаборационизм пособничество дымер
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