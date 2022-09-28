Госбюро расследований задержало подполковника полиции в отставке в Харьковской области. По данным следствия, он работал на россиян во время оккупации, передает пресс-служба ГБР.
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Правоохранители утверждают, что мужчина работал в карательной полиции оккупантов. После освобождения украинскими силами Купянска он избавился от выданной формы и пытался скрываться, говорят в ГБР.
На кадрах допроса мужчина рассказывает, что с 1995 по 2019 год работал в системе Министерства внутренних дел и вышел на пенсию. После оккупации поселка Шевченково ему предложили работать в фейковой "народной полиции".
"Я дал согласие и работал. Я сожалею, что стал изменником и готов отвечать по украинскому законодательству", – сказал он.
ГБР после проведения первоочередных следственных действий планирует передать задержанного Службе безопасности Украины.
- 27 сентября под Черкассами был задержан переселенец из Северодонецка. По версии СБУ, он хотел присоединиться к кадыровцам.
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