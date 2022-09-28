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"Сожалею, что стал предателем". Под Харьковом задержали экс-подполковника полиции – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 13:37
Задержание экс-подполковника под Харьковом (фото - ГБР)
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Госбюро расследований задержало подполковника полиции в отставке в Харьковской области. По данным следствия, он работал на россиян во время оккупации, передает пресс-служба ГБР.

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Правоохранители утверждают, что мужчина работал в карательной полиции оккупантов. После освобождения украинскими силами Купянска он избавился от выданной формы и пытался скрываться, говорят в ГБР.

На кадрах допроса мужчина рассказывает, что с 1995 по 2019 год работал в системе Министерства внутренних дел и вышел на пенсию. После оккупации поселка Шевченково ему предложили работать в фейковой "народной полиции".

"Я дал согласие и работал. Я сожалею, что стал изменником и готов отвечать по украинскому законодательству", – сказал он.

ГБР после проведения первоочередных следственных действий планирует передать задержанного Службе безопасности Украины.

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Марко Сировой
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