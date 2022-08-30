UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Житель Сумской области, который покупал водку для оккупантов, получил год тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 22:32
Житель Сумской области, который покупал водку для оккупантов, получил год тюрьмы - Фото
Фото: unsplash.com

Тростянецкий районный суд Сумской области 26 августа приговорил к году лишения свободы жителя села Боромля, который сотрудничал с российскими оккупантами. В приговоре суда сообщается, что он добровольно резал баранов для россиян и бегал для них за водкой.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Боромля была оккупирована в первый день полномасштабной войны, и осужденный сразу вышел на контакт с россиянами, начав им помогать.

Житель Сумской области, который покупал водку для оккупантов, получил год тюрьмы

Следствие установило, что в период с 15 по 26 марта обвиняемый, который тогда ухаживал за скотом в хозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно кормил оккупантов. Благодаря этому он имел привилегии по сравнению с другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории села.

Действия обвиняемого признали коллаборационизмом.

Он согласился с виной и пошел на сотрудничество со следствием. За это ему дали только один год заключения вместо пяти, грозивших ему по статье 111-1 Уголовного кодекса.

Читайте также: Коллаборанты пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы спастись – мэр Мелитополя

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборант война приговор сумская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 