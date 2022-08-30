Житель Сумской области, который покупал водку для оккупантов, получил год тюрьмы

Тростянецкий районный суд Сумской области 26 августа приговорил к году лишения свободы жителя села Боромля, который сотрудничал с российскими оккупантами. В приговоре суда сообщается, что он добровольно резал баранов для россиян и бегал для них за водкой.

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Боромля была оккупирована в первый день полномасштабной войны, и осужденный сразу вышел на контакт с россиянами, начав им помогать.

Следствие установило, что в период с 15 по 26 марта обвиняемый, который тогда ухаживал за скотом в хозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно кормил оккупантов. Благодаря этому он имел привилегии по сравнению с другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории села.

Действия обвиняемого признали коллаборационизмом.

Он согласился с виной и пошел на сотрудничество со следствием. За это ему дали только один год заключения вместо пяти, грозивших ему по статье 111-1 Уголовного кодекса.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия в последнее время столкнулась не только с нехваткой войск, но и коллаборантов.

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Андрей Водяный

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