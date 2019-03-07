СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео

Служба безопасности Украины показала неполную видеозапись захвата и допроса чиновника из горсовета Харькова, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности РФ.

На видео мужчина, лицо которого специально размыто, рассказывает, как его завербовали в России, после чего он выполнял различные поручения кураторов ФСБ.

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СБУ напомнила, что освобождается от уголовной ответственности тот, кто "во исполнение преступных задач иностранного государства, организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании".

5 марта 2019 года контрразведка СБУ задержала замдиректора одного из департаментов Харьковской мэрии, заявив, что тот является агентом ФСБ. Чиновнику объявлено подозрение в госизмене, он арестован на два месяца.