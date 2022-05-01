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СБУ предотвратило провокационный теракт, который готовила Россия – фото видео

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01.05.2022, 13:04
Фото - СБУ
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СБУ провела многоэтапную спецоперацию и нейтрализовала законспирированную разведгруппу генштаба вооруженных сил РФ, которая готовила провокационный теракт против пассажирского самолета над территорией России или Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Если бы теракт удался, оккупанты намеревались обвинить в нем Украину и ее союзников.

Злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из ПЗРК Stinger. У агентурной группы было задание похитить и скрыто вывезти такой ПЗРК за границу.

Группу координировал россиянин Александр Тютерев (позывной "Морпех"), кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил РФ.

Александр Тютерев (Фото – СБУ)

СБУ утверждает, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что был объявлен в розыск.

В ходе спецоперации СБУ задержала всех участников диверсионно-разведывательной группы.

СБУ констатирует "существенный уровень деградации разведслужб РФ", так как, по данным службы, "Морпех" врал своему руководству об успехах его группы в Украине и фальсифицировал отчеты о якобы осуществленных операциях.

Фото – СБУ

29 апреля сообщалось, что СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Пивденноукраинскую АЭС, а также бывшую помощницу ликвидированного главаря террористической организации ДНР Захарченко.

Сергей Бережной
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контрразведка СБУ планирование теракта сбу
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