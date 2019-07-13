СБУ расследует обстрел 112 как теракт: видео момента выстрела

По факту совершения выстрела по зданию телеканала 112 Украина СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия, сообщили в СБУ.

Телеканал 112 Украина опубликовал видео момента обстрела их здания, снятое камерами внешнего наблюдения.

Сегодня ночью неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.