СБУ расследует обстрел 112 как теракт: видео момента выстрела

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Телеканал опубликовал видео момента обстрела их здания, снятое камерами внешнего наблюдения

По факту совершения выстрела по зданию телеканала 112 Украина СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия, сообщили в СБУ.

Телеканал 112 Украина опубликовал видео момента обстрела их здания, снятое камерами внешнего наблюдения.

Сегодня ночью неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.

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Теги: теракт, гранатомет, 112 украина
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