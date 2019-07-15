"Себе засунь, чучело": Колесников нахамил избирателю - видео

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Вопрос избирателя, выведший кандидата в нардепы из себя, не попал на видео, но по ответу Колесникова можно понять, что речь идет о вырубке деревьев

Сопредседатель партии Оппозиционный блок и кандидат в нардепы Борис Колесников нахамил избирателю на встрече в округе, где баллотируется. Видео опубликовал в YouTube пользователь Андрей Гаврилов

Вопрос избирателя, выведший кандидата в нардепы из себя, не попал на видео, но по ответу Колесникова можно понять, что речь идет о вырубке деревьев.

"Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь - я к тебе приеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это. А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению, ты наглый хам, вот и все. А ты голосуй за кого хочешь", - сказал бывший вице-премьер при Януковиче. 

"За Гнатенко, который приедет сюда. Проголосуй. Я купил лифты новые по 350 тысяч, а он отремонтировал старые за 600 тысяч", - заявил политик. 

Также на видео запечатлен момент, как мужчина после такого спича экс-регионала отдает ему пакет с символикой партии.

"Себе засунь его знаешь куда, чучело огородное", - отреагировал нардеп V, VI и VII созывов.

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Теги: выборы, борис колесников
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