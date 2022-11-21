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Сегодня были отключения из-за высокого уровня потребления, Зеленский просит экономить видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 22:35
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что сегодня украинским энергетикам пришлось прибегнуть к внеплановым отключениям из-за высокого уровня потребления электроэнергии. Президент призвал украинцев к экономии, особенно в пиковые часы.

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Он сообщил, что сегодня энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но внеплановые – это вызвано большим уровнем потребления, чем страна сейчас может обеспечить.

"Поэтому хочу сейчас обратиться ко всем представителям областной власти и местным громадам: пожалуйста, не прекращайте коммуникацию по рациональному потреблению электричества", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что энергетики, коммунальщики, спасатели работают по максимуму, но системный вред украинской энергетике от ударов россиян настолько значителен, что всем гражданам и бизнесу следует быть очень экономными.

Самая сложная ситуация со светом по состоянию на вечер 21 ноября, по словам Зеленского, в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах.

"Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего трудностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень экономный подход и в публичных местах", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война отключение электроэнергия
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