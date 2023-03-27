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Сегодня так же, как и год назад, нельзя мысленно быть далеко от войны – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 00:20
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Неправильно и несправедливо, когда у приезжающих с передовой бойцов появляется ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский

"Это неправильно, это несправедливо, когда у приезжающих с передовой бойцов появляется ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "сейчас так же, как год назад, нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия действительно  географически происходят далеко от многих. Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы".

Зеленский также поздравил бойцов Нацгвардии с их днем. 

"Будет правильно, если все мы вместе поблагодарим нацгвардейцев. За то, как Нацгвардия вместе со всеми нашими воинами бьется за Украину. Поблагодарим за крепость и силу в битве за Донбасс. За оборону Бахмута и Авдеевки. За героическую защиту Мариуполя и Азовстали. За бои в Луганской области. За бои в Киевской области, за битву за Киев. Вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины гвардейцы гнали оккупанта из северных областей нашего государства, Харьковщины. Держат оборону на юге, в Запорожском направлении... Сила Украины – это сила всех, кто сражается за Украину и кто помогает бойцам. И представить нашу государственную силу без Национальной гвардии просто невозможно", – сказал президент.

Смотрите также: Нацгвардия уничтожила до отделения росссийских оккупантов под Бахмутом – видео

Сергій Бережний
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