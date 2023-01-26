Нацгвардия показала видео своей работы на Бахмутском направлении. Как утверждают военнослужащие, с помощью аэроразведки и минометного расчета удалось уничтожить склад боеприпасов армии РФ и до отделения российских оккупантов.
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В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении нацгвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов, где были гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения, и ликвидировали до отделения личного состава противника.
Аэроразведка обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение.
- ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.
- В Генштабе заявляли, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.
- По словам Зеленского, в Бахмуте Россия потеряла запредельное количество людей, счет идет на тысячи.
- Вчера замминистра обороны Маляр сообщила, что россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, интенсивность боев растет.
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