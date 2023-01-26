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Нацгвардия уничтожила до отделения росссийских оккупантов под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 18:32
Видео: НГУ
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Нацгвардия показала видео своей работы на Бахмутском направлении. Как утверждают военнослужащие, с помощью аэроразведки и минометного расчета удалось уничтожить склад боеприпасов армии РФ и до отделения российских оккупантов.

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В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении нацгвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов, где были гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения, и ликвидировали до отделения личного состава противника.

Аэроразведка обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение.

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Оксана Житнюк
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война нацгвардия потери бахмут
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