Нацгвардия показала видео своей работы на Бахмутском направлении. Как утверждают военнослужащие, с помощью аэроразведки и минометного расчета удалось уничтожить склад боеприпасов армии РФ и до отделения российских оккупантов.

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В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении нацгвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов, где были гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения, и ликвидировали до отделения личного состава противника.

Аэроразведка обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение.

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Оксана Житнюк

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