Схемы: Президентский кортеж нарушает правила дорожного движения – видео

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Журналисты сообщают, что во всех зафиксированных случаях президент возвращался с работы домой или ехал по частным делам

Журналисты Схем в июне и июле зафиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное. Об этом рассказывается в материале "Короли дорог".

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Схемы сообщают, что во всех зафиксированных журналистами случаях президент возвращался с работы домой или ехал по частным делам, в частности, посещал торговый центр.

В частности в программе говорится, что 10 июня с помощью радара съемочная группа зафиксировала, что кортеж президента двигался со скоростью 148 километров в час, когда возвращался с работы в свой дом в Иванковичах, где в то время жил.

Далее журналисты рассказывают о еще нескольких замеченных ими случаях нарушения ПДД кортежем президента.

В Офисе президента отметили, что у них отсутствует какая-либо информация о нарушениях во время передвижения президентского кортежа.

Схемы напоминают, что будучи кандидатом в президенты, а впоследствии и став главой государства, Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет "избавиться кортежей" и не хочет никаких преференций на дорогах.

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Теги: схемы, Владимир Зеленский, кортеж, пдд
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