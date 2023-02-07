Журналисты установили военнослужащих российской армии и кураторов из ФСБ, ответственных за пытки в Балаклее Харьковской области. Об этом рассказывается в программе "Схемы".
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Журналисты идентифицировали оккупантов, которые пытались завербовать местное население и выискивали жертв для застенков во время оккупации Балаклеи, а также идентифицировали нескольких курировавших их сотрудников ФСБ.
Также журналисты изучили состав неформальной группировки войск "Балаклея", действовавшей во время оккупации части Харьковской области, и составили список подразделений российской армии, внутренних войск РФ и подконтрольных им входящих в эту группировку вооруженных формирований.
В распоряжении редакции "Схем" оказалась флешка, принадлежавшая, вероятно, одному из заместителей командира по политической работе группировки войск "Балаклея".
Флешка содержит сотни различных документов, которые помогли журналистам идентифицировать военнослужащих и методы обращения с местными жителями.
"Схемы" идентифицировали 46-летнего полковника из Воронежа Николая Климанова, заместителя командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.
В конце марта он "в Балаклее, Савинцах и окрестных селах лично организовывал взаимодействие с органами местного самоуправления, работу с местным населением по выявлению лиц, негативно настроенных к военнослужащим ВС РФ, что позволило своевременно сообщать подразделениям Росгвардии".
Еще один военный, проводивший "работу с мирным населением" – 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем к Южному военному округу РФ. По меньшей мере, с 2018 года он – советник главаря террористической группировки ЛНР.
Журналисты "Схем" также пообщались с несколькими жителями, которых во время оккупации заключили в райотдел полиции Балаклеи – там военные РФ обустроили пыточную.
"Схемам" также удалось идентифицировать нескольких сотрудников ФСБ, которые орудовали в Балаклее.
Как отмечается, оригинал забытого оккупантами флеш-носителя находится у следователей Управления СБУ Харьковской области и изучается в рамках уголовного производства.
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