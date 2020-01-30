"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео

Офис президента посещают знакомые президента Владимира Зеленского, его товарищи по Кварталу 95, бизнесмены, судьи, а также бывшее окружение экс-президента Виктора Януковича. При этом они отказываются называть цель своего визита. Также об этом ничего не сообщают и на Банковой.

Программа "Схемы" решила выяснить, кто и зачем ходит в ОП. Ведь Зеленский во время предвыборной кампании обещал сделать информацию о посетителях Банковой публичной, однако сейчас его офис не публикует информацию о посетителях, также там отказываются ее предоставить в ответ на официальный запрос, говорят авторы программы.

В частности, на Банковой был замечен депутат от Слуги народа Дмитрий Соломчук, который пришел на Банковую с двумя корзинами колбасы и большой картонной коробкой. На вопрос, кому он несет все эти вещи, депутат ответил: "Себе".

Другой депутат от СН Михаил Радуцкий тоже приходил в Офис президента с большим количеством пакетов.

Журналист Сергей Андрушко заметил возле ОП концертного директора Квартала Мику Фаталова. По его словам, цель его визита в ОП – "за футбол договариваться, у нас товарищеский матч". Ранее Фаталов вместе с застройщиком Артуром Мхитаряном непублично посещал премьера Алексея Гончарука.

На Банковую приходил и режиссер сериала "Слуга народа" Сергей Кирющенко.

В октябре, за три дня до своего назначения в СНБО, Банковую с черного входа посещал Сергей Сивохо. На вопрос о цели его визита Сивохо ответил: "Встречался с товарищем", уточнив, что в Офисе президента проводил "частную" встречу. На вопрос, как такое возможно, Сивохо ответил: "Не знаю, так получилось".

Застройщик Андрей Вавриш тоже отказался ответить, с кем встречался на Банковой. Он также приходил в Офис президента на "частную" встречу.

Также на Банковую "с научно-исследовательскими материалами" приходил брат помощника президента Андрея Ермака Денис Ермак.

Регулярно приходит на Банковую Сергей Нижний, юрист-консультант Квартала 95 и спонсор избирательной кампании Зеленского. Он также сказал, что пришел в ОП по личному делу. Брат Нижнего, районный судья в Днепре Андрей Нижний, тоже был в ОП, после чего его назначили членом рабочей группы по вопросам правовой реформы.

А вот экс-генконсул в Барселоне Александр Хрипунов, которого сейчас назначили советником Андрея Богдана, и вовсе стал убегать от журналиста Андрушко, когда тот встретил его возле ОП.

Кроме того на Банковой были замечены бывший замглавы администрации Януковича, подпадающий под закон о люстрации, Олег Рафальский, бывший замглавы МИД времен Януковича Руслан Демченко. Они также отказались сообщить цель своего визита на Банковую. Демченко вместе с Богданом были в составе делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в РФ перед тем, как Янукович отказался от евроинтеграции.

Первый замдиректора НАБУ Гизо Углава и бывший депутат Сергей Лещенко, который несколько раз был в ОП еще до своего назначения в Укрзализныцю, также отказались ответить, зачем приходили в ОП.

Бизнесмен Вадим Новинский был на Банковой, чтобы обсудить "вопросы жизнедеятельности города Мариуполя". Другой бизнесмен Алексей Вадатурский приходил в ОП обсуждать инвестиционную деятельность своей компании.