Премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По приглашению британской стороны прибыли сегодня в Лондон, чтобы воздать честь Ее Величеству Королеве Елизавете II и выразить соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины", – написал он.

По словам Шмыгаля, королева пользовалась большим общественным уважением и благосклонностью в Соединенном Королевстве. Так же ею восхищались далеко за пределами Королевства, включая Украину.

"Большинство украинцев запомнят Ее Величество из-за простого, но важного факта. Она была главой государства, которое одним из первых протянуло руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским российским нашествием. Государства, которое до сих пор делает все возможное для приближения нашей победы", – написал премьер.

"Благодарен правительству Соединенного Королевства. Не сомневаюсь, что Король Чарльз III разовьет прогресс, достигнутый его матерью. God save the King!" – добавил Шмыгаль.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Рейс Королевских ВВС, перевозивший гроб королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон, стал наиболее отслеживаемым рейсом в истории Flightradar.



Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.