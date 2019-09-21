Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского на 10 млн гривень

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Словесная перепалка между олигархом и ведущим заняла примерно последние 10 минут ток-шоу

Олигарх Игорь Коломойский обвинил ведущего ток-шоу "Свобода слова" на телеканале Украина Савика Шустера в присвоении суммы, которая составила $2,3 млн. Словесная перепалка между олигархом и ведущим произошла в прямом эфире Свободы слова и заняла примерно последние 10 минут телепередачи. Видео опубликовано на YouTube-канале Shuster online

Коломойский, который присутствовал в студии через телефон, утверждал, что ведущий во время сотрудничества с телеканалом 1+1 якобы взял деньги за производство 10 программ и не выполнил условия. 

В ответ на обвинения Шустер пригласил в студию юриста Павла Елизарова со словами: "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все"

Елизаров заявил: "Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на три года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич".

На этом перепалка на закончилась, а потому через некоторое время Елизаров добавил: "Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов".

Фото контракта опубликовала в Telegram журналистка Соня Кошкина, которая присутствовала в студии. 

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Теги: свобода слова, игорь коломойский, Савик Шустер
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