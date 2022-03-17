Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеобращение к российским военным, в котором рассказал о его давних связях с Россией и о своем отце, который был солдатом вермахта и после блокады Ленинграда остался духовно и физически сломленным человеком на всю жизнь.

"Я не желаю вам такой же судьбы, которая была у него", – говорит Шварценеггер.

Он призывает российских военных отказаться от участия в несправедливой войне, в которой военные преступники требуют от них выполнения бесчеловечных приказов.

Сергей Бережной

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