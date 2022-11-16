В районе Кременной Луганской области Силы спецопераций ВСУ перехватили патруль оккупантов и ликвидировали его. ССО опубликовали видео этого эпизода.
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В комментарии к видео сказано, что в районе Кременной группа ССО выявила и ликвидировала патруль россиян и затем отошла.
Затем БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют то, что осталось от патруля.
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