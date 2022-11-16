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Силы спецопераций показали уничтожение патруля оккупантов в районе Кременной – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 17:59
Эмблема ССО Украины
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В районе Кременной Луганской области Силы спецопераций ВСУ перехватили патруль оккупантов и ликвидировали его. ССО опубликовали видео этого эпизода.  

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В комментарии к видео сказано, что в районе Кременной группа ССО выявила и ликвидировала патруль россиян и затем отошла.

Затем БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют то, что осталось от патруля.

Смотрите также: Пытались убежать, но тщетно. Воины ССО сожгли две российские БМД с десантом: видео

Сергій Бережний
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