В районе Кременной Луганской области Силы спецопераций ВСУ перехватили патруль оккупантов и ликвидировали его. ССО опубликовали видео этого эпизода.

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В комментарии к видео сказано, что в районе Кременной группа ССО выявила и ликвидировала патруль россиян и затем отошла.

Затем БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют то, что осталось от патруля.

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Сергій Бережний

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