Пытались убежать, но тщетно. Воины ССО сожгли две российские БМД с десантом: видео
10.11.2022, 18:05
Скриншот с видео
На херсонском направлении операторы тактической группы Сил спецопераций двумя точными выстрелами полностью уничтожили две российские БМД вместе с десантом внутри. Об этом сообщает пресс-служба ССО.
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Во время атаки часть оккупантов пыталась скрыться, но это им не удалось, отметили украинские военные.
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