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Пытались убежать, но тщетно. Воины ССО сожгли две российские БМД с десантом: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 18:05
Пытались убежать, но тщетно. Воины ССО сожгли две российские БМД с десантом: видео - Фото
Скриншот с видео

На херсонском направлении операторы тактической группы Сил спецопераций двумя точными выстрелами полностью уничтожили две российские БМД вместе с десантом внутри. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

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Во время атаки часть оккупантов пыталась скрыться, но это им не удалось, отметили украинские военные.

Смотрите также: Украинская артиллерия разбила позиции россиян в Херсонской области – видео

Вадим Ребрина
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