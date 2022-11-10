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Украинская артиллерия разбила позиции россиян в Херсонской области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 17:01
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Морпехи ВСУ разбили позиции оккупантов на юге украинской артиллерией. Видео опубликовали в ВМС ВСУ.

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Морские пехотинцы сообщают, что на днях в результате "мастерски проведенной аэроразведки" и удачной корректировки огня артиллерия морпехов 36 бригады в Херсонской области уничтожила российскую боевую бронемашину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта.

С 1 октября ВСУ продвинулись на 36,5 км в глубину обороны противника в Херсонской области и освободили 41 населенный пункт, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Смотрите также: ВСУ сняли видео в Снигиревке – ключевом городе на Херсон: он был в оккупации с марта

Оксана Житнюк
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война вмс юг
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