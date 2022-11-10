Морпехи ВСУ разбили позиции оккупантов на юге украинской артиллерией. Видео опубликовали в ВМС ВСУ.
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Морские пехотинцы сообщают, что на днях в результате "мастерски проведенной аэроразведки" и удачной корректировки огня артиллерия морпехов 36 бригады в Херсонской области уничтожила российскую боевую бронемашину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта.
С 1 октября ВСУ продвинулись на 36,5 км в глубину обороны противника в Херсонской области и освободили 41 населенный пункт, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего войной России против Украины Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление Шойгу и Суровикина "типичным примером российской пропаганды".
- Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- Военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.
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