Морпехи ВСУ разбили позиции оккупантов на юге украинской артиллерией. Видео опубликовали в ВМС ВСУ.

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Морские пехотинцы сообщают, что на днях в результате "мастерски проведенной аэроразведки" и удачной корректировки огня артиллерия морпехов 36 бригады в Херсонской области уничтожила российскую боевую бронемашину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта.

С 1 октября ВСУ продвинулись на 36,5 км в глубину обороны противника в Херсонской области и освободили 41 населенный пункт, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Оксана Житнюк

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