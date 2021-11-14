UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандальное интервью Абраменко об агрессии РФ. Спортсмен говорит – его слова "перекрутили" видео

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 16:49
Александр Абраменко Фото: facebook.com/НОК
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео

Первый в истории Украины олимпийский чемпион во фристайле Александр Абраменко прокомментировал свое недавнее интервью, в котором он не смог признать РФ агрессором, а войну на Донбассе назвал "неоднозначной". В сюжете АрмияInform спортсмен заявил, что ему не прислали интервью на утверждение перед публикацией, и журналисты "перекрутили" его слова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Абраменко, издание Tribuna разместило интервью на сайте без его утверждения, и он "был удивлен", прочитав материал.

"Некоторые моменты были перекручены и выставлены не так, как я считаю", – сказал Абраменко.

Он заявил, что осознает продолжающуюся агрессию РФ против украинских территорий и опроверг, что "не понимает, что происходит".

"Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неверно воспринято и использовано РФ в пропагандистских целях", – сказал спортсмен.

Он также поблагодарил украинских военнослужащих, защищающих Украину на Донбассе, пожелала им силы духа, терпения и вернуться домой живыми.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российский агитрпром продолжает эксплуатировать тему спортсменов-военнослужащих, и Абраменко стал "очередной жертвой провокаций".  Она отметила, что Абраменко является гражданским работником ВСУ, а не военнослужащим, "но это не помешало писать громкие провокационные заголовки".

Скандальное интервью Абраменко об агрессии РФ. Спортсмен говорит – его слова "перекрутили"
  • 18 февраля 2018-го Абраменко получил золотую медаль и стал первым в Украине олимпийским чемпионом по фристайлу.
  • В этом же году он женился на российской фристайлистке Александе Орловой, они вместе живут в Киеве.
  • 9 ноября 2021-го издание Tribuna опубликовала интервью, в котором Абраменко не смог назвать Россию агрессором, сказав, что для него война на Донбассе и оккупация Крыма "неоднозначны" – якобы это все спланировано, при том при участии "третьей и четвертой сторон". 

Читайте также: "За мир во всем мире" и против вакцинации – из интервью олимпийского чемпиона Абраменко

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Абраменко война минобороны агрессия рф Олимпиада чемпион фристайл
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 