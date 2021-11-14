Скандальное интервью Абраменко об агрессии РФ. Спортсмен говорит – его слова "перекрутили"

Первый в истории Украины олимпийский чемпион во фристайле Александр Абраменко прокомментировал свое недавнее интервью, в котором он не смог признать РФ агрессором, а войну на Донбассе назвал "неоднозначной". В сюжете АрмияInform спортсмен заявил, что ему не прислали интервью на утверждение перед публикацией, и журналисты "перекрутили" его слова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Абраменко, издание Tribuna разместило интервью на сайте без его утверждения, и он "был удивлен", прочитав материал.

"Некоторые моменты были перекручены и выставлены не так, как я считаю", – сказал Абраменко.

Он заявил, что осознает продолжающуюся агрессию РФ против украинских территорий и опроверг, что "не понимает, что происходит".

"Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неверно воспринято и использовано РФ в пропагандистских целях", – сказал спортсмен.

Он также поблагодарил украинских военнослужащих, защищающих Украину на Донбассе, пожелала им силы духа, терпения и вернуться домой живыми.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российский агитрпром продолжает эксплуатировать тему спортсменов-военнослужащих, и Абраменко стал "очередной жертвой провокаций". Она отметила, что Абраменко является гражданским работником ВСУ, а не военнослужащим, "но это не помешало писать громкие провокационные заголовки".

18 февраля 2018-го Абраменко получил золотую медаль и стал первым в Украине олимпийским чемпионом по фристайлу.

В этом же году он женился на российской фристайлистке Александе Орловой, они вместе живут в Киеве.

9 ноября 2021-го издание Tribuna опубликовала интервью, в котором Абраменко не смог назвать Россию агрессором, сказав, что для него война на Донбассе и оккупация Крыма "неоднозначны" – якобы это все спланировано, при том при участии "третьей и четвертой сторон".

Читайте также: "За мир во всем мире" и против вакцинации – из интервью олимпийского чемпиона Абраменко

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.