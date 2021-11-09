"Все спланировано". Олимпийский чемпион Абраменко назвал "неоднозначной" войну на Донбассе

Первый в истории Украины олимпийский чемпион во фристайле Александр Абраменко не смог назвать Россию агрессором. В интервью изданию Tribuna он сказал, что для него ситуация с оккупацией Крыма и войной на Донбассе "неоднозначна", он также видит в этом участие неких "третьей и четвертой сторон".

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Комментируя скандал с фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой, Абраменко заявил, что он "в шоке от людей", не знает, "что нам делить", и он "за мир во всем мире". Сам он тоже был в такой ситуации в 2018-м, и заявил, что если снова попадет на один пьедестал с россиянином, сторониться его не станет.

"Ну а как? К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он (российский спортсмен, – прим. ред.) из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то, вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", – сказал Абраменко.

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То, что РФ – агрессор, напавший на Донбасс и оккупировавший Крым, спортсмен считает для себя "неоднозначным" – ему "кажется, что все это спланировано". При этом Абраменко считает, что в "планировании" якобы участвовали не только Украина и РФ, но и "третья, четвертая стороны". Что это за стороны и в чем их интерес – не знает.

"Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать", – заявил спортсмен.

Он также рассказал, что не смотрит новости, а информацию берет из YouTube, но конкретные каналы назвать не смог. При этом войной на Донбассе Абраменко "сильно не интересуется".

"Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит... Для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более, с соседями", – добавил Абраменко.

Абраменко женат на российской фристайлистке Александе Орловой. Они вместе живут в Киеве, о чем он также рассказал в интервью.

18 февраля 2018-го он получил золотую медаль и стал первым в Украине олимпийским чемпионом по фристайлу.

В феврале 2019-го Абраменко завоевал серебряную медаль на ЧМ по фристайлу и сноубордингу, который проходит в штате Юта (США).

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Оксана Житнюк

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