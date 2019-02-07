Украинец Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу — видео

Единственный украинский чемпион и медалист Зимних Олимпийских игр (Пхенчхан-2018), лыжник-фристайлист Александр Абраменко, завоевал серебряную медаль на ЧМ по фристайлу и сноубордингу, который проходит в штате Юта (США). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

"Поздравляем нашего олимпийского чемпиона с первой в карьере и второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира (после бронзы, которую Ольга Волкова получила в 2011 году, кстати, так же в Дир-Вэлли)", - сказано в сообщении.

Реклама

В финале соревнований Абраменко выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который судьи оценили в 126.24 баллов.

Первое место присудили россиянину Максиму Бурову (130.09 баллов), бронза досталась швейцарцу Ною Роту (125,22 балла).

Фото: EPA

В соревнованиях по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк взяла 7 место, чемпионкой стала представительница Беларуси Александра Романовская.

Читайте также: "Мечтали о победе": Порошенко наградил орденом чемпиона Абраменко