Президент Владимир Зеленский в выступлении перед британским парламентом заявил о величии Украины, одержанном в войне с Россией, процитировал легендарного премьера Великобритании Уинстона Черчилля, призвал Лондон признать РФ государством-террористом, усилить санкции и обезопасить небо над Украиной.

Вот полная речь:

"Господин Спикер! Господин Премьер-министр! Члены Правительства, Парламента, лорды.

Леди и джентльмены!

Я обращаюсь ко всем людям Соединенного Королевства.

Ко всем людям Великобритании.

Великого народа. С большой историей.

Я обращаюсь к Вам как гражданин, как президент, но тоже большой страны.

С великой мечтой.

И большой борьбой.

Я хочу рассказать вам о наших 13 днях. 13 днях крепкой войны, которую мы не начинали и не хотели.

Но ведем.

Потому что не хотим потерять то, что у нас есть, то, что наше – Украину. Так же, как вы не хотели потерять свой остров, когда нацисты готовились начать битву за ваше великое государство, битву за Британию.

13 дней нашей защиты.

В 1-й день в 4 утра на нас полетели крылатые ракеты. Так, что все проснулись – мы, дети, все мы живые люди, вся Украина. И с тех пор не спит. Мы все стали к оружию. Став великой армией.

На второй день отбивались от атак в воздухе, на суше и на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны. А именно: куда в итоге отправится враг. Когда российский корабль потребовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему... Так крепко, как нельзя сказать в парламенте.

И мы почувствовали силу. Большую силу нашего народа, который будет до конца гнать оккупанта.

На 3-й день российские войска не прячась били просто по людям, по жилым домам. Артиллерией. Авиабомбами. И это окончательно показало нам, показало миру, кто есть кто. Кто великие люди, а кто просто звери.

На 4-й, когда пленных мы уже начали брать десятками, мы не потеряли достоинство. И не издевались над ними. Мы относимся к ним, как к людям. Мы остались людьми на 4-й день этой позорной войны.

На 5-й день террор против нас уже был откровенным. Против городов, против маленьких городков. Разрушены районы. Бомбы, бомбы, бомбы, снова бомбы на дома, на школы, на больницы. И это геноцид. Который не сломал нас. Мобилизовал каждого и каждую из нас. И дал нам чувство великой правды.

На 6-й день российские ракеты упали на Бабий Яр. Это место, где нацисты казнили 100 000 человек в годы Второй мировой войны. Через 80 лет Россия убила их во второй раз.

На 7-й день мы поняли, что они разрушают даже церкви. Бомбами! Снова ракетами. Они не знают святого и великого, как знаем мы.

На 8-й день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции. Самый большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех. Это большой террор.

На 9-й день мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата. Без мужества. Так мы почувствовали это, я не хочу никого обидеть, мы почувствовали, что альянсы не действуют. Даже небо закрыть не могут. И потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

На 10-й день безоружные украинцы в оккупированных городах повсеместно протестовали, массово. Останавливая бронетехнику голыми руками. Мы стали несокрушимыми.

На 11-й день, когда уже бомбили жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей из поврежденной детской окнобольницы... Мы осознали: украинцы стали героями. Сотни тысяч человек. Целые города. Дети, взрослые – все.

К 12-му, когда потери российской армии уже превысили 10 000 убитых, в этом перечне появился и генерал. И это дало нам уверенность: за все преступления, за все позорные приказы все же будет ответственность. Международного суда или украинского оружия.

На 13-й день в блокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Они не пускают ни пищевых продуктов, ни воду не дают людям. Просто заблокировали, и они в подвалах. Я думаю все слышат – там у людей нет воды!

За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великомучеников. Это ужасно! Это пустота. Вместо 50-ти вселенных, которые могли бы жить, но они их забрали. Просто забрали.

Великобритания!

Украина не стремилась к этому. Не искала величия. Но стала великой за эти дни этой войны.

Украиной, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов.

Которая защищает свободу, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира.

Которая обороняется несмотря на открытое небо. Все еще открыто для российских ракет, самолетов, вертолётов.

"Быть или не быть?" – вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос.

13 дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине. Но сейчас – уже нет.

Очевидно, что быть. Очевидно, что быть свободными.

И где, как ни здесь, напомнить вам слова, которые Великобритания уже слышала. И которые снова актуальны.

Мы не сдадимся и не проиграем!

Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена.

Мы будем драться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем драться на холмах... И я хочу от себя добавить: мы будем драться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся!

Конечно, с вашей помощью, помощью цивилизации больших стран. С вашей поддержкой, за которую мы благодарны и на которую мы очень рассчитываем. И я отдельно тебе благодарен, Борис, мой друг!

Усиливайте санкции против государства-террориста.

Признайте его наконец государством-террористом.

Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо.

Сделайте то, что вы можете. То, что вы должны.

К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа.

Слава великой Украине! Слава Великобритании!"

Видео – The Telegraph

Марк Сировой

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