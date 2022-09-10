Россия делает все, чтобы наступающая зима стала как можно более тяжелым испытанием для всего мира и смертельной для Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в выступлении на международном форуме YES в Киеве.

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"Это будут 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу", – сказал Зеленский.

Президент считает, что Россия сделает все, чтобы этой зимой "сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление всего мира. Это ее последний довод. Последний, я в этом уверен: безжалостность зимнего периода, который якобы должен помочь, когда не хватает безжалостности человеческой. И мы должны быть готовы – не сломаться, не потерять единства, не сойти со своего пути".

Для этого, полагает Зеленский, мир должен преодолеть ценовой кризис, который Россия пытается обострить дестабилизацией рынков, провоцируя голод и запугивая народы. Защититься от этого кризиса "можно только путем полного демонтажа российского влияния на европейские общества, на мировые рынки и на глобальную информационную среду", – сказал президент.

Он еще раз подчеркнул, что "зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и Соединенных Штатов".

"Но мы можем сделать так, что эта зима станет самой трудной и для России, для того, кто ответственен за все созданные проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические и многие другие. Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе станет более ясным", – заявил Зеленский.

Сергій Бережний

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