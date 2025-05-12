Киевский бизнесмен, экс-политик и фигурант дела о коррупции Денис Комарницкий вместе с женой Ириной владели 110 квартирами в элитных новостройках столицы, но очень быстро избавлялись от этого имущества. Журналисты агентства "Слідство.Інфо" считают, что этой недвижимостью с супругами могли рассчитываться за незаконные "услуги".

Медиа установило, что в течение 2016-2018 годов Комарницкие владели 110 квартирами в престижных столичных новостройках, но продавали их в течение нескольких дней или недель с момента обретения права собственности.

По оценке журналистов, таким образом супруги могли заработать 440 млн грн (примерно $10,6 млн).

"Учитывая, что ранее правоохранители и СМИ сообщали, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг", – отмечает "Слідство.Інфо".

Оно приводит следующие подробности о 110 квартирах Комарницких:

→ 52 дома в большом жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы;

→ 48 квартир в ЖК бизнес-класса Central Park в районе метро "Лыбидская";

→ 10 квартир еще ближе к центру – в ЖК премиум-класса Tetris Hall.

"Журналисты исследовали выдержки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и установили, что обнаруженные квартиры продавались просто молниеносно — за считанные дни или недели", – отмечает медиа.

Они проанализировали все имущество супругов и заметили, что пик активности с покупкой и продажей квартир пришелся именно на 2016-2018 годы: "Ни до этого, ни после Комарницкие не оперировали недвижимостью в таких объемах, а пользовались лишь тем имуществом, которое сохранялось за семьей длительное время".

Все три ЖК имеют одного застройщика – компанию KAN Development, чей основатель Игорь Никонов в течение 2014-2015 годов был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, отмечает "Слідство.Інфо".

В пресс-службе компании не ответили на запрос медиа о 110 квартирах Комарницких.

Издание попыталось связаться и с самим Комарницким, однако по номеру, который он предоставил журналисту Украинской правды Михаилу Ткачу как актуальный, ответила супруга бизнесмена Ирина. Женщина была владелицей 62 квартир в этих трех комплексах.

Комарницкая возразила, что эти квартиры были взяткой: "Нет, это не взятка. Это бизнес-деятельность". В то же время она отказалась объяснить, в чем заключался бизнес-интерес сначала покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их.