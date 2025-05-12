Комарницький разом з дружиною мали 110 квартир у Києві, це міг бути хабар – Слідство.Інфо
Київський бізнесмен, експолітик та фігурант справи про корупцію Денис Комарницький разом з дружиною Іриною володіли 110 квартирами в елітних новобудовах столиці, але вкрай швидко позбувалися цього майна. Журналісти агенції "Слідство.Інфо" вважають, що цією нерухомістю з подружжям могли розраховуватися за незаконні "послуги".
Медіа встановило, що впродовж 2016-2018 років Комарницькі володіли 110 квартирами у престижних столичних новобудовах, але продавали їх впродовж кількох днів або тижнів з моменту набуття права власності.
За оцінкою журналістів, у такий спосіб подружжя могло заробити 440 млн грн (приблизно $10,6 млн).
"Враховуючи, що раніше правоохоронці та ЗМІ повідомляли, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг", – зазначає "Слідство.Інфо".
Воно наводить такі подробиці про 110 квартир Комарницьких:
→ 52 оселі у великому житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці;
→ 48 помешкань у ЖК бізнескласу Central Park у районі метро "Либідська";
→ 10 квартир ще ближче до центру – у ЖК преміумкласу Tetris Hall.
"Журналісти дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися блискавично швидко — за лічені дні чи тижні", – зауважує медіа.
Воно проаналізувало усе майно подружжя й помітило, що пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки: "Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час".
Усі три ЖК мають одного забудовника – компанію KAN Development, чий засновник Ігор Ніконов впродовж 2014-2015 років був першим заступником очільника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, зазначає "Слідство.Інфо".
У пресслужбі компанії не відповіли на запит медіа щодо 110 квартир Комарницьких.
Видання спробувало зв'язатися і з самим Комарницьким, проте за номером, котрий він надав журналісту Української правди Михайлу Ткачу як актуальний, відповіла дружина бізнесмена Ірина. Жінка була власницею 62 квартир у цих трьох комплексах.
Комарницька заперечила, що ці квартири були хабарем: "Ні, це не хабар. Це бізнес-діяльність". Водночас вона відмовилася пояснити, у чому полягав бізнес-інтерес спочатку купувати квартири, а вже через декілька днів або тижнів продавати їх.
- Справа НАБУ, основним фігурантом якої є колишній депутат Київської міської ради Комарницький, стосується ймовірних корупційних схем у земельній сфері у 2023-2024 роках.
- Слідство вважає, що Комарницький за допомогою заступника голови КМДА та голови Земельної комісії організував схему незаконного заволодіння землею в Києві, що полягала у реєстрації вигаданих будівель ("будинків-привидів") на перспективних земельних ділянках, щоб отримати їх в обхід процедури торгів. НАБУ вважає, що за допомогою цієї схеми група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму понад 11 млн грн та намагалася привласнити ще шість ділянок вартістю більш як 83 млн грн.
- У березні журналісти УП встановили, що Комарницький зміг незаконно втекти за кордон з допомогою правоохоронців на машині, яка мала перевозити полеглих захисників.