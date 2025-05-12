Київський бізнесмен, експолітик та фігурант справи про корупцію Денис Комарницький разом з дружиною Іриною володіли 110 квартирами в елітних новобудовах столиці, але вкрай швидко позбувалися цього майна. Журналісти агенції "Слідство.Інфо" вважають, що цією нерухомістю з подружжям могли розраховуватися за незаконні "послуги".

Медіа встановило, що впродовж 2016-2018 років Комарницькі володіли 110 квартирами у престижних столичних новобудовах, але продавали їх впродовж кількох днів або тижнів з моменту набуття права власності.

За оцінкою журналістів, у такий спосіб подружжя могло заробити 440 млн грн (приблизно $10,6 млн).

"Враховуючи, що раніше правоохоронці та ЗМІ повідомляли, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг", – зазначає "Слідство.Інфо".

Воно наводить такі подробиці про 110 квартир Комарницьких:

→ 52 оселі у великому житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці;

→ 48 помешкань у ЖК бізнескласу Central Park у районі метро "Либідська";

→ 10 квартир ще ближче до центру – у ЖК преміумкласу Tetris Hall.

"Журналісти дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися блискавично швидко — за лічені дні чи тижні", – зауважує медіа.

Воно проаналізувало усе майно подружжя й помітило, що пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки: "Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час".

Усі три ЖК мають одного забудовника – компанію KAN Development, чий засновник Ігор Ніконов впродовж 2014-2015 років був першим заступником очільника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, зазначає "Слідство.Інфо".

У пресслужбі компанії не відповіли на запит медіа щодо 110 квартир Комарницьких.

Видання спробувало зв'язатися і з самим Комарницьким, проте за номером, котрий він надав журналісту Української правди Михайлу Ткачу як актуальний, відповіла дружина бізнесмена Ірина. Жінка була власницею 62 квартир у цих трьох комплексах.

Комарницька заперечила, що ці квартири були хабарем: "Ні, це не хабар. Це бізнес-діяльність". Водночас вона відмовилася пояснити, у чому полягав бізнес-інтерес спочатку купувати квартири, а вже через декілька днів або тижнів продавати їх.